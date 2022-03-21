Зеленський хоче, щоб українці голосували за поступки перед РФ на референдумі

За словами президента, Україні потрібні гарантії безпеки як альтернатива членству в НАТО

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Питання компромісів у переговорах між Україною та Росією має вирішуватись на всеукраїнському референдумі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільне".

Причина в тому, що йдеться про конституційні зміни та зміни українського законодавства, зазначив він.

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"Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", — сказав Зеленський.

Президент говорив про гарантії безпеки в контексті альтернативи вступу до НАТО

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО – ред), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", — сказав він.

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