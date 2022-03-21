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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Харкові окупанти зруйнували майже тисячу будівель

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21 березня, 14:06
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Російські військові постійно обстрілюють Харків та руйнують інфраструктуру міста – у мерії підрахували кількість зруйнованих будівель
Окупанти обстрілюють Харків
Окупанти обстрілюють Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, з них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Незважаючи на постійні обстріли з боку військ РФ, влада розглядає варіанти відновлення міста після війни.

"Сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є ясне розуміння, як і що треба буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми все виконаємо", - сказав мер.

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Загалом за час війни в Харківській області жертвами обстрілів з боку РФ стали 450 людей. З вечора 19 березня і всю ніч окупанти обстрілювали передмістя Харкова, лише в одному районі загинуло п'ять мирних жителів.

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За офіційними даними, загиблих 266, сред них 14 дітей. Проте реальна кількість жертв уже наближається до півтисячі, пише правозахисна організація Human Rights Watch.

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