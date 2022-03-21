ЗСУ знищили 11 батальйонів танків, три ударні та одну повітряну армію РФ – Арестович

Противник завдав ударів у відповідь, але проти наших ударів вони були малими й нестрашними

ЗСУ знищили значну кількість техніки противника. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що російські окупанти майже втратили змогу наступати будь-де на території України і ведуть лише тактичні дії, накопичення резервів, які зазнають нищівних ударів наших ракетних військ, артилерії та авіації.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

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Протягом ночі українські військовослужбовці завдавали потужних ударів по супротивнику, додав Арестович.

Наші війська знищили вже 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків та 5 авіаполків гелікоптерів.

"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Російської Федерації", – підсумував Арестович.

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Він також подякував співробітникам ДСНС , які допомагають людям навіть під обстрілами та розбирають завали після ворожих ударів.

Війна Росії проти України