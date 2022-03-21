Оккупанты обстреляли Житомирскую область из "Градов": есть жертвы

Военные РФ уничтожают жилые дома и объекты инфраструктуры

/ Фото: Коллаж: Сегодня

На Житомирщине российские оккупанты обстреляли из "Градов" населенные пункты на севере области, есть погибшие.

Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Реклама

"26-й день Украина дает отпор войскам России, которые обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, попадают в жилые дома. За минувшие сутки враг стрелял по селам Народицкой громады из реактивной артиллерии. К сожалению, констатируем, что у нас есть погибшие и пострадавшие. Однако мы держим оборону и дальше будем уничтожать оккупанта на украинской земле", – сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Виталий Бунечко добавил, что 20 марта враг, "наверное, впервые применил, по предварительным данным, "Грады".

"Было выпущено по Народицкой территориальной общине, по населенному пункту Селец. Погибли трое военнослужащих, один человек гражданский", – рассказал он.

Авиация оккупантов бомбит дома мирных жителей

В Житомирской области в результате авиаудара 20 марта пострадали три человека, повреждены 13 зданий.

Реклама

"20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий", – сообщили в ГСЧС.

Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий.