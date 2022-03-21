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ВСУ уничтожили 11 батальонов танков, три ударных и одну воздушную армию РФ – Арестович

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 15:15
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Противник нанес удары в ответ, но по сравнению с нашими ударами они были малыми и нестрашными
ВСУ уничтожили значительное количество техники противника. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ уничтожили значительное количество техники противника. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что российские оккупанты почти потеряли возможность наступать где-либо на территории Украины и ведут лишь тактические действия, накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

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В течение ночи украинские военнослужащие наносили мощные удары по противнику, добавил Арестович.

Наши войска уничтожили уже 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов.

"Это в целом составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего четыре армии из 10, которые есть у Российской Федерации", – подытожил Арестович.

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Он также поблагодарил сотрудников ГСЧС , которые помогают людям даже под обстрелами и разбирают завалы после вражеских ударов.

Война России против Украины

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