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Премьер Израиля поручил разведке устроить встречу с Зеленским в Киеве – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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22 марта, 09:50
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Беннет возможно посетит украинскую столицу, чтобы показать свою поддержку нашему государству
Владмир Зеленский (слева) и Нафтали Беннет (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владмир Зеленский (слева) и Нафтали Беннет (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам страны подготовиться к возможному визиту в Киев.

Это будут "важные переговоры по прекращению огня", пишет The Times of Israel.

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Пока неясно, когда такой визит может состояться. В то же время разговоры об этом в израильском правительстве активизировались после призыва украинских властей организовать поездку, чтобы продемонстрировать поддержку.

Сообщается, что сотрудники службы безопасности Израиля полагают, что такой визит станет "кошмаром безопасности", учитывая постоянные российские бомбардировки.

Израильские официальные лица также сообщили украинским коллегам, что Беннетт не поедет в Киев "для фотосессии" и посетит столицу Украины только в том случае, если стороны будут близки к достижению мирного соглашения. Так он хочет помочь договоренностям дойти до финиша.

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Напомним, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Иерусалиме при посредничестве премьер-министр Израиля Нафтали Бенетта.

Израиль выступил с требованием к России

Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.

"Оно (вторжение. – Ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.

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По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения".

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