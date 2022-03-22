Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Прем'єр Ізраїлю доручив розвідці влаштувати зустріч із Зеленським у Києві – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 09:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Беннет, можливо, відвідає українську столицю, щоб показати свою підтримку нашій державі
Володимир Зеленський (ліворуч) та Нафталі Беннет (праворуч). Фотоколаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч) та Нафталі Беннет (праворуч). Фотоколаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам країни підготуватися до можливого візиту до Києва.

Це будуть "важливі переговори щодо припинення вогню", пише The Times of Israel.

Реклама

Поки що неясно, коли такий візит може відбутися. Водночас, розмови про це в ізраїльському уряді активізувалися після заклику української влади організувати поїздку, щоб продемонструвати підтримку.

Повідомляється, що співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане "кошмаром безпеки" з огляду на постійні російські бомбардування.

Ізраїльські офіційні особи також повідомили українські колеги, що Беннетт не поїде до Києва "для фотосесії" і відвідає столицю України лише в тому випадку, якщо сторони будуть близькі до досягнення мирної угоди. Так він хоче допомогти домовленостям дійти фінішу.

Реклама

Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб провести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним в Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенетта.

Ізраїль виступив із вимогою до Росії

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і вирішити цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яїр Лапід.

Реклама

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення".

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бігли під обстрілами. Вихователь, яка врятувала 30 дітей у Чернігові, розповіла "Сьогодні" подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти