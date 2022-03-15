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"Ваш народ з нами, а ви?" Єрмак жорстко відреагував на скасування Ізраїлем безвізу для українців

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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15 березня, 16:28
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Зміну правил в'їзду глава ОПУ назвав недружнім кроком з боку Ізраїлю
Єрмак здивований рішенням керівництва Ізраїлю щодо біженців. Фото: колаж "Сьогодні"
Єрмак здивований рішенням керівництва Ізраїлю щодо біженців. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення Ізраїлю обмежити прийом біженців з України. За його словами, це викликає подив.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", – написав він.

Керівник ОПУ додав, що українська сторона жорстко та оперативно реагуватиме на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців.

"Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо, попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", – підсумував Єрмак.

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Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною і не прийматиме біженців

Ізраїль припинив дію безвізового режиму для України. Наразі українцям потрібно спочатку отримати спеціальний дозвіл від МВС Ізраїлю.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

З 13 березня встановлено такі правила в'їзду для українців до Ізраїлю:

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  • Встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі;
  • Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю;
  • Якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети за посиланням;
  • Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю за посиланням;
  • Відповідь на запит заявника буде надіслана на електронну адресу заявника;
  • Якщо заявник прибув до Ізраїлю на запрошення громадянина Ізраїлю, який проживає в Ізраїлі, запрошений заявник повинен отримати запрошення від громадянина Ізраїлю (як зазначено у пункті 3) перед заповненням заявки (як зазначено у пункті 4).

Варто врахувати, що МВС Ізраїлю є єдиним уповноваженим органом, який приймає рішення щодо пропуску іноземців, зокрема українців, на територію країни.

Беручи до уваги попередні випадки відмов українцям у перетині кордону або тривалу перевірку підстав в’їзду в країну, що змушувало громадян України годинами чекати результатів перевірок, Посольство наполегливо рекомендує українцям перед поїздкою в Ізраїль врахувати таке:

  • Ізраїль не приймає біженців з України;
  • Урядом Ізраїлю визначені пріоритетні категорії осіб, що можуть в’їхати в Ізраїль за певних умов (наприклад, подружжя/діти-громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз'єднання сім'ї з громадянами Ізраїлю; члени сімей ізраїльтян першої лінії спорідненості; нові репатріанти та особи, які мають єврейське коріння);
  • Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі) не можуть безперешкодно в’їхати в країну;
  • Якщо ви маєте твердий намір в’їжджати в Ізраїль, обов’язково консультуйтесь з ізраїльськими адвокатами, більшість яких наразі надають безкоштовну юридичну консультацію.

Посольство закликає громадян України обов’язково врахувати зазначену інформацію та не в’їжджати в Ізраїль у разі наявності негативної візової історії (наприклад, ті особи, які були раніше в Ізраїлі й порушили візовий режим, тобто перебували в країні нелегально. Також врахуйте, що якщо ваші родичі наразі знаходяться в Ізраїлі нелегально, вам також буде відмовлено у в’їзді).

Раніше ми повідомляли, які держави виплачують допомогу українцям.

Читайте також про те, що перетнути кордон тепер можна з "Дією". Яка країна приймає цифрові документи й чи звільнятимуть українцівза неявку на роботі.

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