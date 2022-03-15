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"Ваш народ с нами, а вы?" Ермак жестко отреагировал на отмену Израилем безвиза для украинцев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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15 марта, 16:28
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Изменение правил въезда глава ОПУ назвал недружественным шагом со стороны Израиля
Ермак удивлен решением руководства Израиля относительно беженцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Ермак удивлен решением руководства Израиля относительно беженцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение Израиля ограничить прием беженцев из Украины. По его словам, это вызывает удивление.

Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.

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"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", – написал он.

Руководитель ОПУ добавил, что украинская сторона будет жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев.

"Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Посмотрите и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим, несмотря ни на что. Вместе с народами мира. И если понадобится – вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", – подытожил Ермак.

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Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев

Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам нужно сначала получить специальное разрешение от МВД Израиля.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

C 13 марта установлены такие правила въезда для украинцев в Израиль:

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  • Установлена ​​квота для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял и будет принимать дальше;
  • Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля;
  • Если гражданин Украины желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, гражданин Израиля обязан подписать декларацию для приглашенного на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции с помощью электронной анкеты по ссылке;
  • Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля по ссылке;
  • Ответ на запрос заявителя будет послан на электронный адрес заявителя;
  • Если заявитель прибыл в Израиль по приглашению гражданина Израиля, проживающего в Израиле, приглашенный заявитель должен получить приглашение от гражданина Израиля (как указано в пункте 3) перед заполнением заявки (как указано в пункте 4).

Просим учесть, что МВД Израиля является единственным уполномоченным органом, который принимает решение о пропуске иностранцев, в т.ч. украинцев, на территории страны.

Учитывая предыдущие случаи отказов украинцам в пересечении границы или длительную проверку оснований въезда в страну, что заставляло граждан Украины часами ждать результатов проверок, Посольство настоятельно рекомендует украинцам перед поездкой в ​​Израиль учесть следующее:

  • Израиль не принимает беженцев из Украины;
  • Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях (например, супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля, члены семей израильтян первой линии родства, новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни);
  • Лица, которые пытаются въехать в Израиль в статусе туристов (например, вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или имеете в Израиле друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле) не могут беспрепятственно въехать в страну;
  • Если вы твердо намерены въезжать в Израиль, обязательно консультируйтесь с израильскими адвокатами, большинство из которых в настоящее время предоставляют бесплатную юридическую консультацию.

Посольство призывает граждан Украины обязательно учесть указанную информацию и не въезжать в Израиль в случае наличия негативной визовой истории (например, те лица, которые были ранее в Израиле и нарушили визовый режим, то есть находились в стране нелегально. Также учтите, что если ваши родственники пока находятся в Израиле нелегально, вам также будет отказано во въезде).

Ранее мы сообщали, какие государства выплачивают помощь украинцам.

Читайте также о том, что пересечь границу теперь можно с "Дією". Какая страна принимает цифровые документы и будут ли увольнять украинцев за неявку на работу.

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