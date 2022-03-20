Байдужість, розрахунок, бажання посередництва? Зеленський присоромив владу Ізраїлю за відмову допомогти Україні

Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв

Зеленський звернувся до Ізраїлю та попросив зброю та ввести санкції проти РФ. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 20 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед кнесетом Ізраїлю. Глава держави у своїй промові присоромив владу Ізраїлю за відмову допомогти Україні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. І зауважу тільки одне: байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. Посередництво ж може бути між державами. Але не між добром і злом. Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща. Вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя – сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої інтереси, інтереси свого народу", – сказав Зеленський.

Український президент звернувся до влади Ізраїлю по допомогу в захисті землі, життів українців, життів українських євреїв.

"Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю. Або чому Ізраїль не ввів потужних санкцій проти Росії. Чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір", – додав Зеленський.

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Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв. Водночас він додав, що українцям сьогодні, як і євреям у ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури та навіть назви. Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія, спрямована саме на знищення українців.

Він нагадав, що 24 лютого 1920 року було засновано гітлерівську Націонал-соціалістичну робітничу партію Німеччини, і рівно через 102 роки Росія напала на Україну.

Зеленський також розкритикував рішення Ізраїлю вимагати електронного дозволу на в'їзд для українців, а також відсутність потужних санкцій.

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Ізраїль виступив із вимогою до Росії

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і вирішити цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яїр Лапід.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

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