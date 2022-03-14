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Ізраїль погодився стати посередником у переговорах України та РФ – Єрмак

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 березня, 15:59
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В рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про роль Ізраїлю у війні РФ проти України
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про роль Ізраїлю у війні РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України.

Про це написав у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - написав Єрмак.

Він додав, що вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – зазначив Єрмак.

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Ізраїль виступив з вимогою до Росії

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації до України. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки і розв'язати цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яір Лапід.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

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"Ми працюємо в повній координації з нашим союзником – Сполученими Штатами – і нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".

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