Израиль согласился стать посредником в переговорах Украины и РФ – Ермак

В рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о роли Израиля в войне РФ против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Об этом написал в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – написал Ермак.

Он добавил, что уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.

"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – отметил Ермак.

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Израиль выступил с требованием к России

Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.

"Оно (вторжение. – Ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.

По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":

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"Мы работаем в полной координации с нашим союзником – Соединенными Штатами – и нашими европейскими партнерами, чтобы попытаться как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".

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