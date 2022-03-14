Израиль согласился стать посредником в переговорах Украины и РФ – Ермак

Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
Об этом написал в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – написал Ермак.
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Он добавил, что уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране.
"Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", – отметил Ермак.
Израиль выступил с требованием к России
Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает МИД Израиля.
"Оно (вторжение. – Ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров", – сказал Яир Лапид.
По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":
"Мы работаем в полной координации с нашим союзником – Соединенными Штатами – и нашими европейскими партнерами, чтобы попытаться как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".
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