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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Арестович розповів, коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ

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23 березня, 00:36
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За його словами, можливо, бойові дії не припиняться, але водночас всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам
Олексій Арестович назвав ймовірний термін закінчення війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович назвав ймовірний термін закінчення війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня.

Про це він повідомив в ефірі українського інформаційного телемарафону.

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"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.

Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам.

Коли закінчиться війна з Росією – план воєнної перемоги від Геращенка

Є лише один шлях для повної перемоги у війні з Росією — про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

"Захід, очевидно, не вступатиме в збройне протистояння з Росією. Це очевидно, вони до цього не готові і не хочуть. Дай Боже, щоб вони нам постачали системи ППО кращі, ніж переносні "Стінгери". Друге питання: нам необхідно перемолоти 2/3 російської військової машини. На сьогодні, на думку експертів, ми перемололи її на 30%. Щоб повністю вона стала небоєздатною, потрібно мінімум 2/3. Через це загине величезна кількість наших героїв та мирних жителів. Але іншого шляху немає", — сказав він.

Геращенко також запевнив, що в агресора не вдасться захопити Київ.

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"Ми зупинили наступ під Києвом. На сьогодні вони там тупцюють, їх постійно знищують, випалюють, просунутися далі вони не можуть. Для того щоб оточити Київ, необхідно перерізати трасу Київ-Одеса, перерізати трасу Київ-Черкаси і вийти до Дніпра з усіх сторін. У них сил на це немає і не буде", — сказав він.

За словами Геращенка, російські війська не зможуть досягти й інших основних цілей.

"Путін хоче здобути військову перемогу, зараз у нього цієї перемоги немає. Для нього одна з головних цілей — це Маріуполь, який не здасться. І друге — спроба російських фашистів оточити наше угруповання на Донбасі. Вони мають надію, але цього не буде, тому що ми маємо сили, щоб цього не допустити", — сказав він.

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