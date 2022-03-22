Чичваркин объяснил, почему Путин уничтожает Мариуполь и Харьков

Российский предприниматель, миллионер Евгений Чичваркин заявил, что президент России Владимир Путин уничтожает Мариуполь и Харьков, потому что его не признали царем и "не поцеловали ему перстень".
Об этом Чичваркин сообщил на телеканале Украина 24.
По словам бизнесмена, Путин считает себя императором, а Украину провинцией, которая "возомнила себя вольницей".
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"Он (Путин) вписал себя в один ряд с самыми отмороженными тиранами, которые были за последние 150 лет. Пока количеством жертв, слава богу, он еще недотягивает до топ-3, но, безусловно, дотягивает до наивысшего наказания в Гааге", – подчеркнул Чичваркин.
Палач Мариуполя. Генерал РФ Мизинцев лично отдал приказ бомбить роддом
За операцию российских оккупантов по захвату Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По словам Геращенко, Мизинцев ранее руководил операцией в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.
"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – заявил советник главы МВД.
Авиаудар по роддому
9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
Вскоре в МИД РФ проговорились, что авиаудар по роддому был не случайным – оккупанты целенаправленно обстреляли беременных женщин и детей. Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции".
"В Мариуполе нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", – соврали в России.