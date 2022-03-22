Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Чичваркин объяснил, почему Путин уничтожает Мариуполь и Харьков

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 22:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам бизнесмена, пока количеством жертв Путин еще недотягивает до топ-3, но, безусловно, дотягивает до наивысшего наказания в Гааге
Евгений Чичваркин рассказал, почему Путин бомбит города Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Евгений Чичваркин рассказал, почему Путин бомбит города Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский предприниматель, миллионер Евгений Чичваркин заявил, что президент России Владимир Путин уничтожает Мариуполь и Харьков, потому что его не признали царем и "не поцеловали ему перстень".

Об этом Чичваркин сообщил на телеканале Украина 24.

Реклама

По словам бизнесмена, Путин считает себя императором, а Украину провинцией, которая "возомнила себя вольницей".

"Он (Путин) вписал себя в один ряд с самыми отмороженными тиранами, которые были за последние 150 лет. Пока количеством жертв, слава богу, он еще недотягивает до топ-3, но, безусловно, дотягивает до наивысшего наказания в Гааге", – подчеркнул Чичваркин.

Палач Мариуполя. Генерал РФ Мизинцев лично отдал приказ бомбить роддом

За операцию российских оккупантов по захвату Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Реклама

По словам Геращенко, Мизинцев ранее руководил операцией в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", – заявил советник главы МВД.

Авиаудар по роддому

9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.

Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.

Реклама

Вскоре в МИД РФ проговорились, что авиаудар по роддому был не случайным – оккупанты целенаправленно обстреляли беременных женщин и детей. Спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции".

"В Мариуполе нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", – соврали в России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Бежали под обстрелами. Воспитатель, спасшая 30 детей в Чернигове, рассказала "Сегодня" подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Майор Михальчук Игорь командир подразделения танкового батальона. В бою с преобладающими силами противника проявил воинскую смекалку и храбрость, уничтожив многочисленные бронемашины врага. За личное мужество награжден званием Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять