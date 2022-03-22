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Полиция задержала двух пособников оккупантов в Киеве

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22 марта, 21:38
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У диверсантов обнаружили технику и тетрадь с заданиями
Подозрительных мужчин задержали на блокпосту
Подозрительных мужчин задержали на блокпосту / Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

В Киеве задержаны два пособника российских оккупантов, сообщает Национальная полиция Украины. Это удалось благодаря совместной работе оперативников управления стратегических расследований Нацполиции, СБУ и теробороны.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было, четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. При этом они имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку.

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Один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, с его помощью велась активная коммуникация с абонентами страны-агрессора. Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени. Диверсанты были переданы в СБУ.

Война в Украине 22 марта

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