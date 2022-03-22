Поліція затримала двох помічників окупантів у Києві

У диверсантів виявили техніку та зошит із завданнями

Підозрілих чоловіків затримали на блокпосту / Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні

У Києві затримано двох посібників російських окупантів, повідомляє Національна поліція України. Це вдалося завдяки спільній роботі оперативників управління стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ та тероборони.

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було, чітко назвати свої анкетні дані вони не могли, постійно плуталися в іменах. При цьому вони мали з собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.

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Один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ, з його допомогою велася активна комунікація з абонентами країни-агресора. Крім того, в авто було включено відеореєстратор, який заборонено використовувати у період воєнного часу. Диверсантів було передано до СБУ.

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