Оккупанты нанесли удар по Оболони в Киеве – есть жертвы (видео, фото)

Также украинские военные сбили еще одну ракету российской армии, которая могла поразить другие объекты города

На месте работали спасатели / Коллаж "Сегодня"

В Оболонском районе Киева из-за обстрелов российскими военными загорелся грузовик и два здания сегодня, 22 марта. Из-за вражеского удара по жилому массиву один человек погиб, а еще трое получили ранения. Пожар после обстрела спасателям удалось ликвидировать.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Сообщение столичные спасатели получили 22 марта в 13:10. Спасатели в 14:38 локализировали пожар, в 15:00 – ликвидировали. На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС", – сообщили спасатели.

Военная администрация столицы сообщила, что из-за обстрелов, которые совершили оккупант, есть трое раненых, а также один погибший.

"Благодаря действиям сил противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города", – добавили в администрации.

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Обстрелы в Оболонском районе

Российские военные не первый раз обстреливают Оболонь в Киеве. В результате артиллерийского удара оккупантов пострадала многоэтажка. Снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

В результате произошло частичное разрушение с 1-го по 3-й этаж и возгорание квартир на 3-м и 4-м этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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