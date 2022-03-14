В Киеве в многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд (фото)

В результате частично разрушены квартиры с 1 по 3 этажи

В Киеве российские войска ударили по многоэтажке. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 14 марта враг атаковал Киев. В результате артиллерийского удара российских военных пострадала многоэтажка в Оболонском районе города.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

Реклама

В 05:09 в Оболонском районе по улице Богатырская, 20 артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом.

В результате произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажа и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

Предварительно жертв и пострадавших нет. На место выезжали 33 спасателя и 8 единиц техники.

Реклама

Как известно, ранним утром в Киеве были слышны взрывы в нескольких районах столицы. По информации нашего корреспондента, их было не менее двух.

Снаряд попал в дом на Оболони. Фото: ГСЧС

Реклама

На Подоле оккупанты из беспилотника обстреляли здание

Утром 12 марта на улице Хорива в Подольском районе столицы произошел пожар. Военные РФ обстреляли здание.

"По прибытию бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит крыша 4-этажного административного здания. В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Раньше мы писали: