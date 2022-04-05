В небе над Днепропетровской областью ППО сбили две российские ракеты

Из-за обломков произошло возгорание в одном из сел, однако люде не пострадали

Сбила ракеты украинская ПВО / Коллаж "Сегодня"

Украинская ПВО сбила две ракеты российских военных в Днепропетровской области сегодня ночью, 5 апреля. Из-за этого произошло возгорание в одном из сел.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Из-за обломков от ракет пострадавших нет.

"ПВО сбила две ракеты. Из-за обломков произошло возгорание в одном из сел. Люди не травмировались", – говорится в сообщении.

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