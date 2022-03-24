В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар

Истории подвигов

5-классник Максим из Борисполя поздно вечером убежал из дома в штаб местной теробороны и потребовал взять его добровольцем. “Он пришел защищать родных, землю, город! Вот он герой!” - рассказал один из бойцов ТрО. Парень очень расстроился, когда ему отказали. Бойцы нашли перепуганную маму Максима, передали ей сына и попросили не ругать его.

Слава Україні!