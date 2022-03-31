Вражеская ракета попала в завод в Днепропетровской области – Резниченко

Оккупанты обстреляли из ракет один из заводов в Новомосковске

Вражеская ракета попали в нефтебазу. Коллаж "Сегодня"

Руководитель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко обнародовал новую информацию о ракетных обстрелах области.

Об этом он написал в Telegram-канале.

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"Вражеские атаки по нашей области. В Днепре ракета попала в нефтебазу. В Новомосковске – в один из заводов. Погибших нет. На месте работают спасатели и правоохранители. Мы победим!", - сообщил Резниченко.

Атака на Днепр и область

29 мартанесколько снарядов упали в Днепропетровской области – Павлограде, Новомосковском и Никопольском районах.

27 марта оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными бомбами.

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24 марта в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.

20 марта военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области.

20 марта оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска.

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15 марта РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра.

11 марта Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами.