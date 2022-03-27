Оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными бомбами (фото)

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. В результате начато уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", – добавили в Офисе генерального прокурора.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Организации Объединенных Наций заявили, что получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов в Угледаре и Харькове.

По словам официального представителя организации Лиз Дроссель, применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

В ООН в очередной раз напомнили российским властям, что нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам запрещено международным правом и может быть приравнено к военным преступлениям.

Что известно о кассетных боеприпасах

Это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных боеприпасов или "мелкокалиберные бомбы" по большой территории.

Ранее мы писали: