"Масштабные разрушения": РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра

Оккупанты нанесли удар по Днепру

Враг продолжает разрушать инфраструктуру Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты нанесли ракетные удары по международному аэропорту в Днепре, спровоцировав масштабные разрушения его инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко на своей странице в Facebook.

Враг нанес два ракетных удара, в результате которых повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта и терминал.

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