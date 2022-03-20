Военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области – глава облсовета

В Украине начались двадцать пятые сутки борьбы против российских оккупантов

Глава областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные еще не пересекли границу Днепропетровской области, но с территории Херсонской области обстреляли один из поселков.

Об этом написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

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"Вчера вечером враг с территории Херсонской области обстрелял один из поселков Зеленодольской общины из "Градов". К счастью, пострадавших нет. Разрушения получили сразу несколько домовладений. На месте оперативно сработали спасатели, до поздней ночи пожарные ликвидировали последствия обстрела", – написал Лукашук.

По его словам, в целом ночь прошла более-менее спокойно. Пересечения границ области российской армией не произошло.

Лукашук добавил, что оккупанты активизировались на Херсонском направлении.

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"Провоцируют. Но с нами Вооруженные силы, Нацгвардия и тероборона. Врага держат на дальних рубежах, орки получают отпор. Они нервничают и хотят, чтобы мы тоже нервничали. Впрочем, захватчикам сюда вход закрыт, область полностью готова к обороне. Мы защищаем свое. Призываю жителей Днепропетровщины сохранять спокойствие. Сейчас ситуация в регионе контролируемая. В каждом уголке области будет развеваться только сине-желтое знамя. Верьте в ВСУ и в нашу Победу", – написал Лукашук.

25-й день войны в Украине

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