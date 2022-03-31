Ворожа ракета потрапила в завод у Дніпропетровській області – Резніченко

Керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко оприлюднив нову інформацію про ракетні обстріли області.
Про це він написав у Telegram-каналі.
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"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета потрапила в нафтобазу. У Новомосковську – в один із заводів. Загиблих немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Ми переможемо!", – повідомив Резніченко.
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