Российские ракеты попали в воинскую часть в Днепропетровской области, есть погибшие

Сегодня, 31 марта, две ракеты оккупантов попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Из-за вражеской атаки полностью уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.
Об этом на брифинге в областной военной администрации рассказала пресс-офицер ГСЧС Евгения Дудка.
"Удар уничтожил административное здание, в котором находились люди. Во время разбора разрушенных конструкций обнаружили двух погибших и пятерых с тяжелыми травмами. Пострадавших госпитализировали", – рассказала Евгения Дудка.
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Она добавила, что из-за вражеской атаки полностью уничтожен и склад с горюче-смазочными материалами. Произошел пожар, который спасатели ликвидируют.
Атака на Днепр и область
- 29 марта несколько снарядов упали на Днепропетровщине – в Павлограде, Новомосковском и Никопольском районах.
- 27 марта оккупанты обстреляли Днепропетровщину запретными кассетными бомбами.
- 24 марта в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.
- 20 марта военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области.
- 20 марта оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска.
- 15 марта РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра.
- 11 марта Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами.
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