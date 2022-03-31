Російські ракети влучили у військову частину на Дніпропетровщині, є загиблі

Пресофіцер ДСНС області Євгенія Дудка додала, що всіх потерпілих внаслідок удару госпіталізували

Рятувальники досі гасять вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 31 березня, дві ракети окупантів влучили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 травмовані. Через ворожу атаку повністю знищений і склад з поливно-мастильними матеріалами.

Про це на брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла пресофіцер ДСНС Євгенія Дудка.

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"Удар знищив адміністративну будівлю, в якій були люди. Під час розбору зруйнованих конструкцій виявили двох загиблих та п’ятьох людей з тяжкими травмами. Потерпілих госпіталізували", – розповіла Євгенія Дудка.

Вона додала, що через ворожу атаку повністю знищений склад з поливно-мастильними матеріалами. Сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідують.

Атака на Дніпро та область

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