Окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами (фото)

На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.

На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.

Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає.

"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", – додали в Офісі генерального прокурора.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази застосування Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.

За словами офіційної представниці організації Ліз Дроссель, застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права.

В ООН вкотре нагадали російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах заборонено міжнародним правом і може бути прирівняне до воєнних злочинів.

Що відомо про касетні боєприпаси

Це боєприпаси, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі та розкидають велику кількість розривних боєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" на великій території.

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