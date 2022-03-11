В ООН отримали докази застосування РФ заборонених касетних бомб у Харкові

Управління ООН має десятки спостерігачів в Україні

Касетні бомби складаються з порожнього снаряда, який вибухає у повітрі. Колаж "Сьогодні"

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази використання Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Застосування Росією заборонених касетних бомб

За словами офіційної представниці організації Ліз Дроссель, застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне із принципами міжнародного гуманітарного права.

В ООН вкотре нагадали російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах заборонено міжнародним правом і може бути прирівняне до військових злочинів.

Що відомо про касетні боєприпаси

Це боєприпаси, що складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі та розкидають велику кількість розривних боєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" на великій території.

Реклама

Ситуація у Харкові

Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих мешканців постраждали за останні два тижні.

10 березня російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться експериментальний ядерний реактор в результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.