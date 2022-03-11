В ООН отримали докази застосування РФ заборонених касетних бомб у Харкові

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази використання Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.
Про це повідомляє Reuters.
Застосування Росією заборонених касетних бомб
За словами офіційної представниці організації Ліз Дроссель, застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне із принципами міжнародного гуманітарного права.
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В ООН вкотре нагадали російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах заборонено міжнародним правом і може бути прирівняне до військових злочинів.
Що відомо про касетні боєприпаси
Це боєприпаси, що складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі та розкидають велику кількість розривних боєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" на великій території.
Ситуація у Харкові
Українські військові вже 16-ту добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих мешканців постраждали за останні два тижні.
10 березня російські окупанти атакували Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться експериментальний ядерний реактор в результаті почалася пожежа у сусідньому гуртожитку. Наразі обстріл ще триває.