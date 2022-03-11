В ООН получили доказательства применения РФ запрещенных кассетных бомб в Харькове

У управления ООН есть десятки наблюдателей в Украине

Кассетные бомбы состоят из полого снаряда, который взрывается в воздухе. Коллаж "Сегодня"

В Организации Объединенных Наций заявили, что получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов в Угледаре и Харькове.

Об этом сообщает Reuters.

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Применение Россией запрещенных кассетных бомб

По словам официальной представительницы организации Лиз Дроссель, применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права.

В ООН в очередной раз напомнили российским властям, что нанесения ударов по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным правом и могут быть приравнены к военным преступлениям.

Что известно о кассетных боеприпасах

Это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных боеприпасов или "мелкокалиберные бомбы" по большой территории.

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Ситуация в Харькове

Украинские военные уже 16-е сутки отражают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.

10 марта российские оккупанты атаковали Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальный ядерный реактор. В результате начался пожар в соседнем общежитии. Сейчас обстрелы еще продолжаются.