"Масштабні руйнування": РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра

Окупанти завдали удару по Дніпру

Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру України / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі, спровокувавши масштабні руйнування його інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своїй сторінці у Facebook.

Ворог завдав двох ракетних ударів, внаслідок яких пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту та термінал.

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