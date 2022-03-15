"Масштабні руйнування": РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра

Окупанти завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі, спровокувавши масштабні руйнування його інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своїй сторінці у Facebook.
Ворог завдав двох ракетних ударів, внаслідок яких пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту та термінал.
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