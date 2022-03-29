Росія ударила ракетами по Дніпропетровщині, є поранений

В результаті під обстріли потрапили три райони в області

Росія атакувала ракетами Дніпропетровську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові завдали кілька ворожих ракетних ударів по Дніпропетросвській області. В результаті поранена щонайменше одна людина.

Про це повідомив голова Дніпропетроської ОДА Валентин Резніченко у Facebook.

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Куди влучили ракети

У Новомосковському районі ракета поцілила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено.

У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено.

Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає.

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Ситуація в Дніпрі

11 березня у Дніпрі пролунали перші з початку повномасштабної війни вибухи. Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці.

Ворог ударив поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а також влучив у взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина.

Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра 12 березня у місті було пошкоджено 5 житлових будинків.

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