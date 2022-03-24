У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару

На Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
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Завдано ракетного удару по військовому об'єкту, наслідки уточнюються.
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