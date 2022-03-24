Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти примусово вивезли до Росії тисячі жителів Маріуполя

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 13:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дії військових РФ не мають пояснення, вважає мер міста
Маріупольців відправляють до фільтраційних таборів на території РФ
Маріупольців відправляють до фільтраційних таборів на території РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі мешканців Лівобережного району почали масово й примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей вже опинилися на території РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Маріупольської міськради.

Реклама

"Усього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, вивезених людей спочатку доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах Росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців вже насильно вивезли на територію окупанта.

"Попри те, що російська сторона регулярно заявляє про можливу евакуацію людей на підконтрольну Україні територію, насправді це не так. Упродовж останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону і не дають змоги безпечно врятувати людей. Прямо зараз автобуси, які виїхали із Запоріжжя у Бердянськ, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутися на підконтрольну Україні територію. Попри те, що саме цього хочуть жителі українського міста", – зазначили у Маріупольській міськраді.

Як заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, дії російських окупантів не піддаються жодному поясненню.

"Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають вбивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Зараз ми формуємо базу депортованих маріупольців та працюватимемо над їх поверненням в Україну", – наголосив Бойченко.

Кат Маріуполя

Керування росіянами для захоплення українського Маріуполя здійснює генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав бомбардувати пологовий будинок, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

За його словами, Мізінцев раніше був головним з операції у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.

Раніше ми розповідали, що місто Запоріжжя готове прийняти більш ніж 30 тисяч переселенців з Маріуполя та забезпечити їх усім необхідним.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Бойові дії
Докладніше
Блокада Маріуполя
Українці за кордоном
Росія цинічно бомбить Харків
Технології
Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Волонтер польової кухні Наталія
Волонтер польової кухні Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти