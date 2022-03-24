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Оккупанты принудительно вывезли в Россию тысячи жителей Мариуполя

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 13:02
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Действия военных РФ не поддаются объяснению, считает мэр города
Мариупольцев отправляют в фильтрационные лагеря на территории РФ
Мариупольцев отправляют в фильтрационные лагеря на территории РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского горсовета.

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"Всего под незаконную депортацию попали порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность", – говорится в сообщении.

По информации горсовета, вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.

"Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города", – отметили в Мариупольском горсовете.

Как заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, действия российских оккупантов не поддаются никакому объяснению.

"Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", – подчеркнул Бойченко.

Палач Мариуполя

Командование россиянами по захвату украинского Мариуполя осуществляет генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал бомбить роддом, где были медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, Мизинцев раньше был главным по операции в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

Ранее мы рассказывали, что город Запорожье готов принять более 30 тысяч переселенцев из Мариуполя и обеспечить их всем необходимым.

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