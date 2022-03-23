Горящие дома и разрушенные заводы: Maxar показал спутниковые снимки Мариуполя (фото)

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.
Об этом сообщает Sky News.
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На новых снимках – горящие и разрушенные многоквартирные дома и поврежденные заводы. Эти изображения являются одними из немногих сведений о Мариуполе, поскольку, по сообщениям, в городе не осталось независимых журналистов.
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Генерал РФ Мизинцев лично приказал бомбить роддом в Мариуполе
За операцию российских оккупантов по захвату Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично приказал выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные женщины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам Геращенко, Мизинцев ранее руководил операцией в Сирии. Он начальник Национального центра управления обороной РФ с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.
"Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города", — отметил советник главы МВД.