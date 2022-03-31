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Число погибших после ракетной атаки Николаевской ОГА возросло до 19

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31 марта, 13:00
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Поиск людей и разбор завалов здания до сих пор продолжается
Оккупанты обстреляли здание ОГА в Николаеве
Оккупанты обстреляли здание ОГА в Николаеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Число погибших в результате ракетных обстрелов российскими войсками здания Николаевского облсовета возросло до 19.

Об этом сообщили "Сегодня" в ГСЧС области.

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"На данную минуту известно о 19 погибших. Один военный умер в больнице, тела 18 человек достали из- под завалов", – сообщила нам спикер управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк.

Из-под завалов достали 20 человек
Из-под завалов достали 20 человек / Фото: ГСЧС

По данным спасателей, число погибших – не окончательное.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

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Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Позже стало известно о 12 погибших. Однако количество жертв растет.

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