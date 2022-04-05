У небі над Дніпропетровською областю ПВО збили дві російські ракети

Через уламки стався спалах в одному з сіл, проте люди не постраждали

Збила ракети українська ППО / Колаж "Сьогодні"

Українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області сьогодні вночі, 5 квітня. Через це сталося загоряння в одному з сіл.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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Через уламки від ракет постраждалих немає.

"ППО збила дві ракети. Через уламки сталося загоряння в одному з сіл. Люди не травмувалися", – йдеться у повідомленні.

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