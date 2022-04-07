Аваков рассказал, как снайперы РФ тренировались, убивая мирных жителей Бучи (видео)

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил новые подробности о зверствах российских оккупантов. Они намеренно расстреливали людей.
Об этом Аваков сообщил в своем Telegram-канале.
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"В Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских", — сообщил Арсен Аваков.
По словам местных жителей, снайперы из РФ тренировались, расстреливая людей, а затем увозили их тела в гараж.
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Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.