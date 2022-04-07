Аваков рассказал, как снайперы РФ тренировались, убивая мирных жителей Бучи (видео)

В одном из гаражей обнаружили 11 трупов мирных людей

Оккупанты тренировались на мирных людях/Фото: коллаж: "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил новые подробности о зверствах российских оккупантов. Они намеренно расстреливали людей.

Об этом Аваков сообщил в своем Telegram-канале.

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"В Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских", — сообщил Арсен Аваков.

По словам местных жителей, снайперы из РФ тренировались, расстреливая людей, а затем увозили их тела в гараж.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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