США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче — СМИ

США считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.
Об этом сообщает CNN.
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В настоящее время установление лиц, причастных к массовым зверствам в Буче, является важнейшим приоритетом для американской разведки.
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Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов проходил с момента обнаружения зверств в Буче. И сейчас США находятся на этапе сужения ответственности.
По словам официального представителя США, нет уверенности, что Штаты публично объявят о своих выводах и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.
США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче было более одного подразделения или группы российских военных. Штаты пытаются определить, произошло ли что-нибудь из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.