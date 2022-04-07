США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче — СМИ

Установление лиц, причастных к массовым убийствам, сейчас является важнейшим приоритетом для американской разведки.

Разведка США сосредоточена на Буче/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis, коллаж: "Сегодня"

США считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.

Об этом сообщает CNN.

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В настоящее время установление лиц, причастных к массовым зверствам в Буче, является важнейшим приоритетом для американской разведки.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов проходил с момента обнаружения зверств в Буче. И сейчас США находятся на этапе сужения ответственности.

По словам официального представителя США, нет уверенности, что Штаты публично объявят о своих выводах и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.

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США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче было более одного подразделения или группы российских военных. Штаты пытаются определить, произошло ли что-нибудь из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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