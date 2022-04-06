Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Резня в Буче. Геращенко назвал имена еще пяти жертв оккупантов

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 20:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самому молодому убитому мужчине было 25 лет
В Буче продолжают извлекать из-под завалов тела украинцев / Коллаж "Сегодня"
В Буче продолжают извлекать из-под завалов тела украинцев / Коллаж "Сегодня"

Идентифицированы мужчины, которые подверглись пыткам и были убиты в одном из подвалов Бучи в период оккупации Киевской области войсками Российской Федерации.

Их имена назвал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем телеграм-канале.

Реклама

Имена жертв "русского мира"

"Мне удалось узнать личности погибших мужчин в Буче, на месте гибели которых я побывал вместе с международной группой журналистов", – написал Геращенко.

  • Матешко Сергей Викторович, 1981 года рождения, уроженец смт Гостомель, не работает.
  • Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года рождения, уроженец Киева, частный предприниматель.
  • Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года рождения, уроженец Бучи, слесарь.
  • Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года рождения, уроженец Гостомеля, установщик дверей.
  • Прудько Валерий Петрович, 1974 года рождения, уроженец Гостомеля, сантехник.

Резня в Буче

На Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и безопасности Украины появились новые снимки Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Бородянки, освобожденных от российских оккупантов.

Собираются сведения о зверствах российских военных по отношению к мирным гражданам в населенных пунктах Киевской области.

Реклама

В первый день деоккупации Бучи, весь мир увидел, что солдаты Владимира Путина убили здесь десятки мирных жителей. Их тела несколько недель хаотически были разбросаны по улицам города. На многих были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

Во время брифинга официальный представитель ООН Лиз Тросселл заявила – изображения зверств, совершенных в Буче, демонстрируют "все признаки" того, что гражданские лица "стали мишенью и были непосредственно убиты".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Полковник Дикий Денис – начальник Ахтырского гарнизона (Сумская обл.), командир полка оперативного обеспечения. Во многом благодаря ему Ахтырка выдержала безумный напор захватчиков, став городом-героем. Сам полковник Дикий за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета, получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять