Резня в Буче. Геращенко назвал имена еще пяти жертв оккупантов

Самому молодому убитому мужчине было 25 лет

В Буче продолжают извлекать из-под завалов тела украинцев / Коллаж "Сегодня"

Идентифицированы мужчины, которые подверглись пыткам и были убиты в одном из подвалов Бучи в период оккупации Киевской области войсками Российской Федерации.

Их имена назвал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем телеграм-канале.

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Имена жертв "русского мира"

"Мне удалось узнать личности погибших мужчин в Буче, на месте гибели которых я побывал вместе с международной группой журналистов", – написал Геращенко.

Матешко Сергей Викторович, 1981 года рождения, уроженец смт Гостомель, не работает.

Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года рождения, уроженец Киева, частный предприниматель.

Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года рождения, уроженец Бучи, слесарь.

Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года рождения, уроженец Гостомеля, установщик дверей.

Прудько Валерий Петрович, 1974 года рождения, уроженец Гостомеля, сантехник.

Резня в Буче

На Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и безопасности Украины появились новые снимки Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Бородянки, освобожденных от российских оккупантов.

Собираются сведения о зверствах российских военных по отношению к мирным гражданам в населенных пунктах Киевской области.

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В первый день деоккупации Бучи, весь мир увидел, что солдаты Владимира Путина убили здесь десятки мирных жителей. Их тела несколько недель хаотически были разбросаны по улицам города. На многих были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

Во время брифинга официальный представитель ООН Лиз Тросселл заявила – изображения зверств, совершенных в Буче, демонстрируют "все признаки" того, что гражданские лица "стали мишенью и были непосредственно убиты".