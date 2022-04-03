В Буче оккупанты связывали детей и насиловали девочек

В городе множество убитых мирных жителей, тела которых лежат прямо на улице

Военные РФ зверски убивали не только взрослых, но и детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В освобожденной от российских оккупантов Бучи в Киевской области на улицах находят тела жестоко убитых украинцев. У некоторых погибших детей связаны руки, а у девочек разорваны половые органы.

Об этом пишет журналист Евгений Спирин в Facebook.

Реклама

"Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как? Их не должно существовать. Их надо уничтожить всех. Всех до одного. Каждую мразь во всех их псковсках и усть пизд*йсках. Каждую. Превратить в пыль. В грязь и глину. Всех", – говорится в сообщении.

Зверства российских оккупантов