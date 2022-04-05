Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

Ее фото облетело весь мир. Убитую оккупантами в Буче женщину узнали по красному маникюру

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 19:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Снимок погибшей опубликовала визажистка, которую женщина посетила за день до войны
В Буче узнали погибшую женщину из снимка с красным маникюром.
В Буче узнали погибшую женщину из снимка с красным маникюром. / Фото: Коллаж: Сегодня

Горожане узнали погибшую жительницу Бучи по ярко-красному маникюру, фото которого облетело весь мир. Ею оказалась Ирина, которая за день до начала войны посещала местную визажистку.

Об этом сообщила бучанская визажистка Анастасия Субачева в Facebook.

Реклама

Девушка рассказала, что погибшая оказалась ее клиенткой, которая ходила на уроки "макияжа для себя".

"Сегодня я посвящаю этот вечер воспоминаниям о невероятной Ирине, которая своей жаждой жизни, силами, энергией и добротой покорила меня всю. 23.02 на прощание она обнимала меня и просила беречь здоровье, говорила, какой я прекрасный человек. Она была знахаркой, она почувствовала меня и мои боли. Как больно, что я не почувствовала ее боль", – написала Анастасия.

Визажистка вспоминает, как женщина усердно училась и как любила жизнь:

"Приходя на урок, рассказывала, как ее макияжи оценили новые поклонники и как прекрасно она себя чувствует сейчас! Она собиралась на концерт Поляковой, завела инстаграм и выкладывала туда все свои фантастические события и радости. Она держала меня за руку и говорила: "Доню, я на старости лет наконец-то поняла самое главное – надо любить себя и жить для себя! И наконец я буду жить, как я хочу!".. Ирина, вечная память вам, ангелы с вами".

Реклама

Жительница Бучи Ирина. Фото: Анастасия Субачева

История фото с красным маникюром

После освобождения Бучи от российских оккупантов на улицах города нашли тела погибших мирных жителей. В Сети начали появляться ужасные фото, которые очень быстро облетели весь мир.

Реклама

Одним из таких снимков было фото руки погибшей женщины с алым маникюром, опубликованное 3 апреля. Именно по нему и опознали погибшую бучанку Ирину.

Погибшая в Буче женщина. Фото: Михаил Подоляк/Twitter

Как погибла женщина

Свидетель зверств российских оккупантов в Буче Максим Кривцов рассказал о смерти женщины, фотографии тела которой обошли все мировые СМИ. Воспоминаниями он поделился в Facebook.

"К посту приближалась женщина на велосипеде. На ней была короткая, синяя роба "Эпицентра". Ехала быстро. Не остановилась. Она пересекла перекресток двух улиц. Пустых и тихих, как на сочельник. Ее расстреляли из кпвт. Выпустили очередь. Велосипед и женщина исчезли в пыли дыма и пыли", – написал он.

По словам Кривцова, ее тело пролежало около месяца на пустой улице.

"Ее ногти, накрашенные красным лаком, были видны с небес", – добавил Кривцов.

Зверства российских оккупантов под Киевом

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в районе села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять