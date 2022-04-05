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Її фото облетіло увесь світ. Вбиту окупантами в Бучі жінку впізнали по червоному манікюру

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 квітня, 19:07
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Знімок загиблої опублікувала візажистка, яку жінка відвідала за день до війни
В Бучі впізнали загиблу жінку зі знімку з червоним манікюром.
В Бучі впізнали загиблу жінку зі знімку з червоним манікюром. / Фото: Колаж: Сьогодні

Містяни впізнали загиблу жительку Бучі по яскраво-червоному манікюру, фото якого облетіло увесь світ. Нею виявилася пані Ірина, яка за день до початку війни відвідувала місцеву візажистку.

Про це повідомила бучанська візажистка Анастасія Субачева в Facebook.

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Дівчина розповіла, що загибла виявилася її клієнткою, яка ходила на уроки "макіяжу для себе".

"Сьогодні я присвячую цей вечір згадці про неймовірну Ірину, яка своєю жагою до життя, силами, енергією та добротою підкорила мене всю. 23.02 на прощання вона обіймала мене і просила берегти здоров’я, казала, яка я чудова людина. Вона була знахаркою, вона відчула мене та мої болі. Як боляче, що я не відчула її біль", – написала Анастасія.

Візажистка згадує, як жінка старанно вчилася та як любила життя:

"Приходячи знову на урок, розказувала, як її макіяжі оцінили нові прихильники і як прекрасно вона почувається зараз! Вона збиралася на концерт Полякової, завела інстаграм і викладала туди всі свої фантастичні події і радості. Вона тримала мене за руку і казала: "Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше – треба любити себе і жити для себе! І нарешті я житиму, як я хочу!".. Ірино, вічна пам’ять вам, янголи з вами".

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Жителька Бучі Ірина. Фото: Анастасія Субачева

Історія фото з червоним манікюром

Після звільнення Бучі від російських окупантів на вулицях міста знайшли тіла загиблих мирних жителів. У Мережі почали з'являтися жахливі фото, які дуже швидко облетіли весь світ.

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Одним із таких знімків, було фото руки загиблої жінки з яскраво-червоним манікюром, опубліковане 3 квітня. Саме по ньому і впізнали бучанку Ірину, яка загинула.

Загибла в Бучі жінка. Фото: Михайло Подоляк/Twitter

Як загинула жінка

Свідок звірств російських окупантів у Бучі Максим Кривцов розповів про смерть жінки, фотографії тіла якої обійшли всі світові ЗМІ. Спогадами він поділився у Facebook.

"До поста наближалась жінка на велосипеді. На ній була коротка, синя роба "Епіцентр". Їхала швидко. Не спинилась. Вона перетнула перехрестя двох вулиць. Пустих і тихих, як на святвечір. Її розстріляли з кпвт. Випустили чергу. Велосипед та жінка зникли у куряві диму та пилюки", – написав він.

За словами Кривцова, її тіло пролежало близько місяця на пустій вулиці.

"Її нігті, нафарбовані червоним лаком, було видно з небес", – додав Кривцов.

Звірства російських окупантів під Києвом

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