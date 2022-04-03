Людей расстреливали: Мэр Бучи рассказал, как оккупанты убивали жителей города

В городе Буча в Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей.
Об этом сообщает theguardian.
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По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
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"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.
Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.
Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.
Обстановка под Киевом
"На сегодняшний день город Буча остается небезопасным направлением. Он пока еще оккупирован. Действительно, есть проверенная информация от наших Вооруженных сил, от нашего Главного управления разведки, что бронетехника рашистов выведена и значительная часть военных сил. Однако остается большое количество диверсионных групп, остаются также российские военные, которые переодеты в гражданское и фактически продолжают сопротивление. Поэтому на сегодняшний день возвращаться в город Буча небезопасно", – сказал Тарас Шаправский.
Ирпенское направление
- Несколько дней назад Министерство обороны Украины разместило видео разрушенной Бучи, по которому эвакуированные горожане пытались узнать, что произошло с их домами.
- Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.
- Мэр Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции сообщил, что освобождение от российских оккупантов города стоило жизни минимум 50 украинским защитникам.