Людей расстреливали: Мэр Бучи рассказал, как оккупанты убивали жителей города

На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал о зверствах оккупантов. Коллаж "Сегодня"

В городе Буча в Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей.

Об этом сообщает theguardian.

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По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.

Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.

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Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.

Обстановка под Киевом

"На сегодняшний день город Буча остается небезопасным направлением. Он пока еще оккупирован. Действительно, есть проверенная информация от наших Вооруженных сил, от нашего Главного управления разведки, что бронетехника рашистов выведена и значительная часть военных сил. Однако остается большое количество диверсионных групп, остаются также российские военные, которые переодеты в гражданское и фактически продолжают сопротивление. Поэтому на сегодняшний день возвращаться в город Буча небезопасно", – сказал Тарас Шаправский.

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