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США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі — ЗМІ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 02:54
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Встановлення осіб, причетних до масових вбивств, зараз є надзвичайно важливим пріоритетом для американської розвідки
Розвідка США зосереджена на Бучі/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis, колаж: "Сьогодні"
Розвідка США зосереджена на Бучі/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis, колаж: "Сьогодні"

США вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини в Бучі. Виявлення причетних — важливий пріоритет для розвідувальних структур США.

Про це повідомляє CNN.

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Нині встановлення осіб, причетних до масових звірств у Бучі, є надзвичайно важливим пріоритетом для американської розвідки.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних із використанням усіх доступних інструментів та активів тривав з моменту виявлення звірств у Бучі. І наразі США перебувають на етапі звуження відповідальності.

За словами офіційного представника США, немає впевненості, що Штати публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

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США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових. Штати намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив.

Звірства російських окупантів під Києвом

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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