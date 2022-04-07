США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі — ЗМІ

Встановлення осіб, причетних до масових вбивств, зараз є надзвичайно важливим пріоритетом для американської розвідки

Розвідка США зосереджена на Бучі/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis, колаж: "Сьогодні"

США вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини в Бучі. Виявлення причетних — важливий пріоритет для розвідувальних структур США.

Про це повідомляє CNN.

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Нині встановлення осіб, причетних до масових звірств у Бучі, є надзвичайно важливим пріоритетом для американської розвідки.

Збір та аналіз потоків розвідувальних даних із використанням усіх доступних інструментів та активів тривав з моменту виявлення звірств у Бучі. І наразі США перебувають на етапі звуження відповідальності.

За словами офіційного представника США, немає впевненості, що Штати публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.

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США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових. Штати намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив.

Звірства російських окупантів під Києвом

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