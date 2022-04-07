США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі — ЗМІ

США вважають, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини в Бучі. Виявлення причетних — важливий пріоритет для розвідувальних структур США.
Про це повідомляє CNN.
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Нині встановлення осіб, причетних до масових звірств у Бучі, є надзвичайно важливим пріоритетом для американської розвідки.
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Збір та аналіз потоків розвідувальних даних із використанням усіх доступних інструментів та активів тривав з моменту виявлення звірств у Бучі. І наразі США перебувають на етапі звуження відповідальності.
За словами офіційного представника США, немає впевненості, що Штати публічно оголосять про свої висновки, і може бути ухвалено рішення залишити це на розсуд України.
США також аналізують можливі ознаки того, що під час звірств у Бучі було більше одного підрозділу або групи російських військових. Штати намагаються визначити, чи сталося щось із цього, коли один російський підрозділ відступав, а інший входив.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.