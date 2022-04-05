"Вбили пострілами в голову": у Бучі все ще знаходять тіла жертв окупантів (відео)

Військові РФ вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані

Тіла вбитих окупантами людей знайшли у дворі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Бучі Київської області продовжують шукати тіла мертвих мешканців. На вулиці Івана Франка виявили три жертви.

Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS".

"Ці три тіла знайшли на вулиці Франка. В однієї жертви видно, що постріл у голову. Скільки ще таких дворів – невідомо.", – написав Цаплієнко.

Фото: Daniel Berehulak-Rodriguez

Звірства російських окупантів під Києвом

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