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Різанина в Бучі. Геращенко назвав імена п'яти жертв окупантів

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6 квітня, 20:18
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Наймолодшому вбитому чоловікові було 25 років
У Бучі продовжують вилучати -під завалів тіла українців / Колаж "Сьогодні"
У Бучі продовжують вилучати -під завалів тіла українців / Колаж "Сьогодні"

Ідентифіковані чоловіки, які зазнали тортур і були вбиті в одному з підвалів Бучі у період окупації Київської області військами Російської Федерації.

Їхні імена назвав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму телеграм-каналі.

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Імена жертв "російського світу"

"Мені вдалося дізнатися особи загиблих чоловіків у Бучі, на місці загибелі яких я побував разом з міжнародною групою журналістів", – написав Геращенко.

  • Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель не працює.
  • Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.
  • Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар.
  • Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомелю, установник дверей.
  • Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомелю, сантехнік.

Різанина в Бучі

На Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та безпеки України з'явилися нові знімки Бучі, Гостомеля, Ірпеня та Бородянки, звільнених від російських окупантів.

Збираються відомості про звірства російських військових щодо мирних громадян у населених пунктах Київської області.

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У перший день деокупації Бучі весь світ побачив, що солдати Володимира Путіна вбили тут десятки мирних жителів. Їхні тіла кілька тижнів хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.

Під час брифінгу офіційний представник ООН Ліз Тросселл заявила – зображення звірств, скоєних у Бучі, демонструють "всі ознаки" того, що цивільні особи "стали мішенню і були безпосередньо вбиті".

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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