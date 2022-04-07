Аваков розповів, як снайпери РФ тренувалися, вбиваючи мирних жителів Бучі (відео)

В одному з гаражів знайшли 11 трупів мирних людей

Окупанти тренувалися на мирних людях/Фото: колаж: "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив нові подробиці звірств російських окупантів. Вони навмисно розстрілювали людей.

Про це Аваков повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних", — повідомив Арсен Аваков.

За словами місцевих жителів, снайпери з РФ тренувалися, розстрілюючи людей, а потім везли їхні тіла в гараж.

Звірства російських окупантів під Києвом

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