Аваков розповів, як снайпери РФ тренувалися, вбиваючи мирних жителів Бучі (відео)

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив нові подробиці звірств російських окупантів. Вони навмисно розстрілювали людей.
Про це Аваков повідомив у своєму Telegram-каналі.
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"У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних", — повідомив Арсен Аваков.
За словами місцевих жителів, снайпери з РФ тренувалися, розстрілюючи людей, а потім везли їхні тіла в гараж.
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- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
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- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.