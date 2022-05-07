Військові РФ вже шукають способи не воювати в Україні – перехоплення ГУР

Окупант поскаржився товаришу, що ЗСУ розбили чимало російських колон, і дав пораду, як не їхати на війну

Військові РФ шукають способи не воювати в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові шукають способів уникнути участі в бойових діях на території України. Крім того, готовність ЗСУ чинити опір для багатьох окупантів стала дуже неприємним сюрпризом.

Про це свідчить перехват розмов військових РФ, який оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

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Зокрема двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України. На їхню думку, найвірогідніший – відмова від участі в бойових діях:

"Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…".

Військовий РФ також скаржиться на неочікувано сильну українську армію:

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"Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає".

Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього ЗСУ. Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена "в кільці". На що отримує відповідь:

"В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не постачали б їм зброю".

Перехоплення розмов російських військових